Frauen-Meisterschaft: Mehr Fußballteams, neue Herausforderungen

Mehr Mannschaften, mehr Termine – und wohl auch größere Unterschiede im Leistungsniveau. Luxemburgs erste Liga im Frauenfußball besteht in der an diesem Wochenende beginnenden Saison aus 14 Vereinen. Das sind ungewöhnlich viele. Die Topteams mit dem hauptstädtischen Racing an der Spitze haben sich weiter verstärkt. Keiner ist abgestiegen, zwei Aufsteiger sind neu dabei. Eine Mehr-Klassen-Gesellschaft zeichnet sich ab. „Zwischen ganz oben und ganz unten gibt es große qualitative Unterschiede“, sagt Paul Wilwerding, Trainer von Ex-Meister Ell und langjähriger Kenner der Liga ...