von Laurent Schüssler aus Toulouse

Respekt war ein Wort, das in vielen Antworten von Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps bei der Pressekonferenz am Samstagnachmittag im stickigen Pressezelt unweit des "Stadium" von Toulouse vorkam. "Wir wissen, dass wir im Hinspiel gegen Luxemburg gewisse Schwierigkeiten kannten, ehe wir die Begegnung in der zweiten Hälfte doch noch zu unseren Gunsten entscheiden konnten. Wir haben uns für die Begegnung am Sonntag genauso vorbereitet, wie wenn wir gegen einen anderen, vom Papier her stärkeren Gegner antreten würden. Wir müssen die Leistung vom vergangenen Donnerstag bestätigen."



Im Stade de France hatten "Les Bleus" die Niederlande mit einem 4:0 deklassiert. Drei Tage später misst sich Frankreich in seinem achten Qualifikationsspiel zur WM 2018 in Russland nun in Toulouse mit der FLF-Auswahl (Liveticker am Sonntag auf wort.lu ab 20.30 Uhr).

Didier Deschamps lässt es gegenüber Luxemburg nicht an Respekt fehlen.

Der französische Verbandscoach pochte darauf, nicht das eigentliche Ziel aus den Augen zu verlieren: "Wichtig sind die drei Punkte. Ein Sieg gegen Luxemburg ist genauso viel wert wie einer gegen die Niederlande. Vergessen wir das nicht und versuchen zunächst, die Begegnung zu unseren Gunsten zu entscheiden. Wenn wir mit der nötigen Konzentration an diese Aufgabe herangehen, sollte dies auch klappen."

Auf die Frage eines französischen Journalisten, ob man sich gegen Luxemburg viele Tore erwarten dürfe, wiegelte Deschamps gleich ab: "Wir respektieren den Gegner, aber wenn wir die Möglichkeit haben, viele Treffer zu erzielen, dann werde ich dies den Spielern sicherlich nicht verbieten. Aber zunächst gilt es, das Spiel zu gewinnen."

Auf die Mannschaftsaufstellung wollte Deschamps nicht eingehen. "Am Samstagabend steht noch eine Trainingseinheit an. Ich werde mir ein Bild vom körperlichen Zustand der Spieler machen und erst dann eine Entscheidung treffen."

Hugo Lloris: "Wir dürfen nicht überheblich auftreten."

Auch der französische Nationalkeeper Hugo Lloris wollte nicht von einem Selbstläufer sprechen: "Luxemburg hat am Donnerstag gegen Weißrussland gewonnen und tritt sicherlich mit einem gesteigerten Selbstvertrauen kann. Die Mannschaft wird sich voraussichtlich auf die Defensive konzentrieren und versuchen, über Konterangriffe gefährlich zu werden. Wir dürfen nicht überheblich auftreten und denken, wir hätten bereits gewonnen. Wir wollen uns selbst und den zahlreichen Zuschauern einen freudigen Abend bereiten."