Frankreich: Verhandlungen um TV-Rechte beendet

Das Projekt Téléfoot war ein Desaster für den französischen Fußball. Nun hat sich ein neuer TV-Anbieter die Übertragungsrechte gesichert - für deutlich weniger Geld.

Am Ende gab es Tränen. Anne-Laure Bonnet hatte das zweischneidige Vergnügen, die letzte Liveübertragung des Bezahlsenders Téléfoot zu moderieren, und das Schicksal hielt sogar eine besonders bittersüße Note für sie bereit: nicht irgendein Spiel, nein, das emotionalste aller Duelle, Le Classique zwischen Marseille und Paris SG stand auf dem Programm am vergangenen Sonntagabend, an dem der letzte Vorhang fiel.

Tapfer hatte die 42-jährige Sportjournalistin durch die Sendung geführt, doch bei ihrer abschließenden Dankesrede war es um ihre Fassung geschehen ...