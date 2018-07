Die französische Fußball-Nationalmannschaft hat sich bei der WM in Russland fürs Halbfinale qualifiziert. Das Team besiegte am Freitag Uruguay mit 2:0.

Frankreich souverän weiter

(dpa) - Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft hat als erstes Team das Halbfinale der WM in Russland erreicht. Die Elf von Trainer Didier Deschamps setzte sich am Freitag in Nischni Nowgorod gegen Uruguay mit 2:0 durch.

Uruguays Fans mussten auf Starstürmer Edison Cavani verzichten. Foto: AFP

Vor 43 319 Zuschauern trafen Innenverteidiger Varane in der 40.' sowie Griezmann (61.') mit einem Schuss aus der Distanz, den Uruguays Torwart Muslera durch die Finger rutschen ließ. Vier Jahre nach dem Viertelfinal-Aus gegen die DFB-Elf in Brasilien erreichte Frankreich zum dritten Mal ein Halbfinale. Gegner am Dienstag ist entweder Rekordweltmeister Brasilien oder Belgien.