(kev) - Ab Montag und bis zum 2. August können alle Fußballfans, die sich das WM-Qualifikationsspiel zwischen Frankreich und Luxemburg ansehen wollen, Tickets beim nationalen Fußballverband FLF bestellen.



Eintrittskarten für die Haupttribüne kosten 69 Euro, für den Eintritt in den Gästeblock muss man 20 Euro bezahlen. Bestellungen können per E-mail (luca.scornaienchi@football.lu) oder Fax (400201) getätigt werden. Das Spiel wird am 3. September ab 20.45 Uhr in Toulouse ausgetragen.