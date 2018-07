"Frankreich ist einen Schritt voraus"

Vor dem WM-Halbfinale schätzen die LW-Redakteure Joe Turmes und Jan Morawski die Chancen der verbliebenen vier Teams ein. Die Situation in Deutschland und Brasilien sehen sie kritisch.

Frankreich ist der Favorit auf den WM-Titel, aber auch Belgien, Kroatien und England könnten in Russland für eine Überraschung sorgen. Während am Dienstag das erste Halbfinale steigt, leistet sich Noch-Weltmeister Deutschland ein PR-Desaster. Und in Brasilien gibt es einen ungerechtfertigten Sündenbock.