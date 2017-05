(dat) - Der nationale Fußballverband hat mitgeteilt, dass das WM-Qualifikationsspiel Frankreich gegen Luxemburg in Toulouse stattfindet. Gegen Schweden wird in Solna gespielt.

Am Sonntag, 3. September 2017, wird die Begegnung zwischen Frankreich und Luxemburg um 20.45 Uhr im "Stadium de Toulouse" angepfiffen. Das Stadion fasst 33.150 Zuschauer.

Gegen Schweden wird am Samstag, 7. Oktober, ab 18 Uhr in der "Friends Arena" von Solna gespielt. Die Arena in der Nähe von Stockholm, in der am 24. Mai auch das Finale der Europa League ausgetragen wird, hat ein Fassungsvermögen von etwas mehr als 50.000 Zuschauern.

Das nächste WM-Qualifikationsspiel findet am 9. Juni in Rotterdam zwischen den Niederlanden und Luxemburg statt.