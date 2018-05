Eintracht Frankfurt hat den deutschen Pokal gewonnen. Im Endspiel gab es einen 3:1-Erfolg gegen den FC Bayern.

Frankfurt überrascht den FC Bayern

Eintracht Frankfurt hat den deutschen Pokal gewonnen. Im Endspiel gab es einen 3:1-Erfolg gegen den FC Bayern.

(sid) - Niko Kovac hat Jupp Heynckes in einem dramatischen Pokalfinale den Renteneintritt vermiest und Eintracht Frankfurt zum Abschied sensationell den ersten Titel seit 30 Jahren geschenkt. Der Trainer entzauberte seinen künftigen Verein Bayern München beim 3:1 im 75. Cup-Endspiel mit Hilfe der goldenen Doppel-Torschützen Rebic. Die enttäuschenden Bayern verpassten das geplante Doublé-Servus für Heynckes.

Kovac führte die Eintracht mit dem fünften Pokalsieg der Clubgeschichte, dem ersten seit 1988, in die Europa League. Es war das von Sportvorstand Fredi Bobic ersehnte "Hollywood-Ende" für den Coach nach etwas über zwei Jahren in Frankfurt - dank Rebic, der in der 11. bzw. 82.' traf. Mijat Gacinovic (90. +6.') sorgte für die Entscheidung. Lewandowski (53.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen.

Der große Heynckes dagegen verließ die große Bühne trotz der 28. Meisterschaft als Verlierer, wie zuvor bereits im Halbfinale der Champions League. Für die Bayern, die erstmals seit März 2010 gegen die Hessen verloren, war es im 22. Cup-Finale erst die vierte Niederlage nach 1985, 1999 und 2012.

In der Nachspielzeit verwehrte Schiedsrichter Zwayer den Münchnern einen möglichen Elfmeter, dann sorgte Gacinovic für die Entscheidung, als Ulreich stürmte und sein Tor verlassen hatte.