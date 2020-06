In einem Nachholspiel des 24. Spieltags hat Frankfurt deutlich mit 3:0 in Bremen gewonnen. Die Lokalmannschaft erlitt einen bitteren Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt.

Frankfurt siegt deutlich in Bremen

(sid) - Eintracht Frankfurt hat sich wohl endgültig aller Abstiegsängste entledigt und die Sorgen bei Werder Bremen damit wieder massiv verstärkt. Die Mannschaft von Adi Hütter gewann das Nachholspiel des 24. Spieltages in der Bundesliga verdient mit 3:0 und kletterte durch den zweiten Sieg in Serie auf Platz elf in der Tabelle.

Silva (61.') traf in einer wenig aufregenden Partie per Kopf für Frankfurt gegen insgesamt harmlose Bremer. Ilsanker (81.') machte 19 Sekunden nach seiner Einwechslung nach einem Eckball alles klar, in der 90.' erhöhte der Österreicher nochmals.

Nach zuletzt zwei Siegen aus drei Spielen bedeutet die Heimpleite für Werder wieder einen herben Schlag. Das Team von Florian Kohfeldt kämpfte zwar, agierte in der Offensive aber nicht zielstrebig und verharrt auf dem vorletzten Platz. In der Tabelle hat Grün-Weiß nun weiterhin zwei Punkte Rückstand auf Düsseldorf auf dem Relegationsplatz.





