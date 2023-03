Neapel und Madrid qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Champions League

Frankfurt scheitert 0:3 - Liverpool ist raus

(SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ist im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden. Nach dem 0:2 im Hinspiel verlor die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner das Rückspiel bei der SSC Neapel mit 0:3 (0:1) und verpasste den erstmaligen Einzug ins Viertelfinale deutlich.

Torjäger Victor Osimhen (45.+2/53.) und Piotr Zielinski (64., Foulelfmeter) trafen im Stadio Diego Armando Maradona für den Spitzenreiter der italienischen Serie A. Überschattet wurde die Partie von schweren Ausschreitungen der Fans in der Stadt im Vorfeld.

Neapels Amir Rrahmani (l) in Aktion gegen Frankfurts Torhüter Kevin Trapp (r). Foto: DPA

Für die Frankfurter war es die erste Teilnahme an der Königsklasse in ihrer Vereinsgeschichte. Die einzige deutsche Mannschaft unter den besten acht Teams ist damit Bayern München.

Liverpool ist raus

Das Fußballwunder blieb aus, für Jürgen Klopp und den FC Liverpool ist die Champions League schon nach dem Achtelfinale beendet. Der englische Fußball-Vizemeister mit dem deutschen Teammanager verabschiedete sich mit einem 0:1 (0:0) beim Titelverteidiger Real Madrid aus der Königsklasse. Nach der 2:5-Heimpleite im Hinspiel waren die Chancen schon auf ein Minimum gesunken. Karim Benzema erzielte das einzige Tor im Santiago Bernabeu (78.).

Wann der Titelträger von 2005 und 2019 in die Champions League zurückkehrt, ist offen. Denn nach durchwachsener Saison und der peinlichen 0:1-Niederlage beim Abstiegskandidaten AFC Bournemouth liegen die Reds in der heimischen Premier League aktuell sechs Punkte hinter Rang vier, der zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt, zurück.

Karim Benzema (L) und Liverpool's Verteidiger Andrew Robertson kämpfen um den Ball. Foto: AFP

Real mit Toni Kroos und Antonio Rüdiger zeigte eine dominante Vorstellung und unterstrich den Anspruch auf seinen neunten Champions-League-Titel. Schon früh hatten Vinicius Junior (15.) und Eduardo Camavinga, dessen Schuss Liverpools Keeper Alisson an die Latte lenkte (23.), Großchancen für die Königlichen. Auch nach der Pause rettete der Brasilianer binnen Sekunden gegen Federico Valverde und Benzema (53.). Beim 0:1 war er allerdings chancenlos.

