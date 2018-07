Ein Ausreißer hat die 14. Etappe der Tour de France gewonnen. Omar Fraile war auf der Schlußsteigung in Mende der Stärkste. Geraint Thomas verteidigte seine Gesamtführung souverän.

Fraile gewinnt, Jungels verliert Zeit

Daniel WAMPACH Ein Ausreißer hat die 14. Etappe der Tour de France gewonnen. Omar Fraile war auf der Schlußsteigung in Mende der Stärkste. Geraint Thomas verteidigte seine Gesamtführung souverän, während Bob Jungels etwas Zeit verloren hat.

Omar Fraile (E/Astana) hat die 14. Etappe der Tour de France gewonnen. Der Spanier setzte sich nach 188 km in Mende durch. Die Entscheidung fiel an einer gut 3 km langen und äußerst steilen Schlußsteigung. Julian Alaphilippe (F/Quick-Step) wurde mit einigen Sekunden Rückstand Zweiter, Jasper Stuyven (B/Trek) Dritter. Alle drei waren Teil einer großen Ausreißergruppe.

Das Peloton hatte den Ausreißern knapp 20 Minuten Vorsprung gewährt, bevor das Tempo auch dort kurz vor der Schlußsteigung in die Höhe schnellte.

Jungels lässt abreißen



Am Anstieg nach Mende gab es nur minimale Abstände zwischen den Topfahrern. Primoz Roglic (SLO/LottoNL-Jumbo) setzte sich von den Konkurrenten ab und hatte 8'' Vorsprung auf den Gesamtführenden Geraint Thomas (GB/Sky), Christopher Froome (GB/Sky) und Tom Dumoulin (NL/Sunweb). Nairo Quintana (COL/Movistar) hatte 18' Rückstand auf Roglic, Romain Bardet (F/Ag2r) lag 22'' zurück.

Bob Jungels (Quick-Step) konnte den Besten am Schlussanstieg lange folgen. Doch als die absoluten Topfahrer attackierten, fiel er zurück. Im Ziel hatte der Luxemburger Meister als 42. einen Rückstand von 52'' auf Roglic und 18'53'' auf Etappensieger Fraile.

Bob Jungels wurde nach der Etappe von Familie und Freunden besucht. Foto: Joe Geimer

In der Gesamtwertung bleibt Jungels auf Rang zwölf mit 9'53'' Rückstand auf Thomas, der seine Führung souverän verteidigte.



Große Ausreißergruppe



32 Fahrer hatten sich zu Beginn der Etappe abgesetzt, darunter Weltmeister Peter Sagan (SVK/Bora) und Alaphilippe, Träger des Bergtrikots.

62 km vor dem Ziel setzte sich Gorka Izagirre (Bahrain) in einer Steigung aus der Ausreißergruppe ab. Der spanische Meister konnte sich schnell einen Vorsprung von 40'' herausfahren. Später schlossen sich ihm Stuyven und Tom-Jelte Slagter (NL/Dimension Data) an.

Dann wurde es kurios: 35 km vor dem Ziel schimpfte Izagirre lautstark und gestenreich mit Slagter, der keine Tempoarbeit verrichten konnte. Der Niederländer hatte keine Energie mehr. Stuyven nutzte das, um sich auf und davon zu machen – Izagirre hatte das nicht mitbekommen.

So fielen die Streithähne in die große Verfolgergruppe zurück, die nur noch 19 Fahrer stark war. Stuyven hatte da schon anderthalb Minuten Vorsprung. Am Ende sollte es trotzdem nicht reichen für den Belgier.



Am Sonntag berichten wir ab 13.30 Uhr live von der 15. Etappe.