Am Dienstagabend tritt die luxemburgische FLF-Auswahl gegen die portugiesische Nationalelf an. Sehen Sie sich das Spiel an?

Frage des Tages: Luxemburg gegen Portugal

Am Dienstagabend tritt die luxemburgische FLF-Auswahl gegen die portugiesische Nationalelf an. Sehen Sie sich das Spiel an?

Lesen Sie hierzu auch: „Viel Aufregung um Cristiano Ronaldo“ und „F91-Coach Fangueiro analysiert Portugals Fußballnationalteam“

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.