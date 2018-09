Der Höhenflug der Luxemburger Fußballer hält an, am Dienstag schlug die FLF-Elf auch San Marino mit 3:0. Was halten Sie vom neuen Konzept "Nations League"?

Frage des Tages

Der Höhenflug der Luxemburger Fußballer hält an, am Dienstag schlug die FLF-Elf auch San Marino mit 3:0. Was halten Sie vom neuen Konzept "Nations League"?