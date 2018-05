Fränk Schleck: „Das Auto war gestern“

Luxemburg hat ein Problem: Zu viele Autos sorgen für Staus, die in einer unverantwortlichen Umweltbelastung münden. Das Fahrrad ist ein Teil des Lösungspuzzles. Fränk Schleck glaubt an das Zweirad.

„Unser Land steht im Stau.“ Da hatte Premierminister Xavier Bettel den Nagel auf den Kopf getroffen, als der DP-Politiker vergangene Woche in seiner Rede zur Lage der Nation im Parlament die Verkehrssituation in Luxemburg thematisierte. Selten dürfte ihm die Zustimmung aller politischer Lager dermaßen sicher gewesen sein. Denn ein Blick aus dem Fenster auf die Straßen des Großherzogtums genügt: Zumindest in den Spitzenzeiten erliegt der Verkehr einem Kollaps.



Seit der amtierenden blau-rot-grünen Regierungskoalition konnte das Verkehrsproblem trotz hoher Investitionen und diverser Mobilitätskonzepte bislang nicht behoben werden ...