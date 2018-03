Der sportliche Reiz des Achtelfinal-Rückspiels in der Fußball-Champions-League ist für Bayern München überschaubar. Im anderen Spiel muss ein Barça-Spieler einmal mehr über seinen Schatten springen.

Formsache in Istanbul

(sid) - Der Abstecher nach Istanbul wird zur Genussreise, doch trotz der fehlenden Spannung will der FC Bayern das Achtelfinal-Rückspiel der Fußball-Champions-League bei Besiktas nicht zur Spaßveranstaltung verkommen lassen. „Wir wollen genießen, was wir uns im Hinspiel erarbeitet haben“, sagte Kapitän Müller, betonte aber auch: „Genießen darf man nicht mit Sightseeing verwechseln. Wir werden das tausendprozentig seriös angehen.“

Trotz des 5:0 im Hinspiel scheint am Mittwoch von 18 Uhr an Ernsthaftigkeit geboten: Die Bayern müssen in die berüchtigte Hölle am Bosporus , ins lauteste Stadion Europas. Clubchef Karl-Heinz Rummenigge erwartet einen „gewaltigen akustischen Orkan“, zugleich berichtete er: Nach dem bislang einzigen Auftritt der Münchner in Istanbul 1997 habe man ja „noch tagelang Ohrensausen gehabt, wie nach einem Rolling-Stones-Konzert“.

Istanbul ohne Hoffnung

Hölle hin oder her – dass sie deswegen einen Fünf-Tore-Vorsprung verspielen könnten, glauben die Münchner nun wirklich nicht. „Da kann nichts passieren! Da habe ich keine Sorge. Wenn wir ein 5:0 nicht verteidigen, müssen wir aufhören“, sagte Präsident Uli Hoeneß am Dienstag vor dem Abflug des Charterfluges LH 2570 nach Istanbul. Dank einer Sondergenehmigung werden die Bayern gleich nach dem Spiel zurückfliegen und um 1.40 Uhr in der Nacht auf Donnerstag wieder daheim landen können.

Die Bayern um Robert Lewandowski und Franck Ribéry sind aktuell in Torlaune. Foto: DPA

Selbst bei Besiktas wissen sie, dass sich der FC Bayern die Reise fast hätte schenken können. „Unser Traum vom Viertelfinale wurde brutal zerstört“, sagte Trainer Senol Günes, der deutsche Rekordmeister habe „dafür gesorgt, dass wir uns jetzt verstärkt der Liga widmen“. Auch den Münchnern wäre nicht zu verdenken, wenn sie sich schon mal damit befassen, dass sie am Sonntag in Leipzig vorzeitig den 28. Meistertitel klarmachen können.

Ihren Gegner fürs Viertelfinale der Königsklasse erfahren die Münchner bei der Auslosung am Freitag. „Wenn wir dabei sind, und danach sieht es aus, hoffe ich, dass es ein schönes Los gibt, das uns die Chance gibt, ins Halbfinale einzuziehen“, sagte Rummenigge. Er warnte zugleich: Die Champions League zu gewinnen, werde „schwierig, auch in diesem Jahr“. Der FC Bayern tue „gut daran, nicht schon vom Champions-League-Sieg zu träumen. Wir müssen da ganz ruhig bleiben“.

Nicht mit an Bord war am Dienstag unter anderem Robben. Eine reine Vorsichtsmaßnahme, wie Rummenigge vor dem Abflug betonte. Den Niederländer zwicke ein Nerv. Auch der Franzose Tolisso (Schienbeinprellung) blieb erwartungsgemäß in München, ebenso die Langzeitverletzten Coman (Syndesmose) und Neuer (Mittelfuß). Besiktas fehlen Pepe (Zehenbruch) und Vida (Rotsperre).

Die Hölle von Camp Nou

Im zweiten Achtelfinale am Mittwoch hat der FC Barcelona ganz andere Sorgen. Für Mittelfeldspieler Gomes ist das Camp Nou längst kein Ort der Sehnsucht mehr. An der Seite von Messi vor knapp 100 000 Fans für Barça aufzulaufen klingt wie der Herzenswunsch aller Fußballer. Gomes fühlt anders. „Vielleicht ist es nicht das beste Wort, aber für mich ist es in Barcelona ein bisschen wie in der Hölle“, sagt er.

Dieser muss sich der 24-Jährige schon nun wieder stellen. Wenn der spanische Tabellenführer im gegen Englands Meister FC Chelsea antritt (20.45 Uhr), begleiten Gomes Zweifel und Ängste in Europas größten Fußballtempel.

André Gomes (r., hier gegen Atletico Madrids Thomas) spürt bei seinen Heimspielen mit dem FC Barcelona großen Druck. Foto: AFP

Seine Sorgen beschränken sich nicht nur auf die Spiele. Mehr als einmal habe er das Haus nicht verlassen wollen, wie er im Interview mit dem Magazin „Panenka“ sagte. „Aus Scham“, so Gomes, der sich vor verachtenden Blicken und negativen Reaktionen fürchtet.

Nach dem Sieg bei der Europameisterschaft 2016 war der Portugiese vom FC Valencia für rund 35 Millionen Euro mit großen Erwartungen nach Katalonien gewechselt. Im Starensemble fand sich der Mittelfeldspieler bislang aber kaum zurecht.

Nur drei Tore erzielte er in seiner ersten Spielzeit, in der laufenden Saison ist er noch ohne Tor. Zur Kritik in den Medien kamen zuletzt Pfiffe der eigenen Fans. Bei Trainer Ernesto Valverde kommt Gomes zumeist nur zu Kurzeinsätzen wie im Hinspiel gegen Chelsea (1:1), bei dem er in der Nachspielzeit eingewechselt wurde.

Das Selbstvertrauen des 27-maligen Nationalspielers ist gehörig angekratzt. „Ich fühle mich während der Spiele schlecht. Ich denke zu viel über die negativen Dinge nach“, sagte Gomes. Auch im Training sei er im Gedanken an schlechte Leistungen blockiert: „Die Dinge laufen nicht so, wie sie sollten.“

Der Druck in Barcelona ist besonders hoch. Jede Niederlage gleicht einem Fiasko, jeder Fehlpass im legendären Kombinationsspiel wird vom erfolgsverwöhnten Publikum kritisch beäugt. Knapp 100 000 Fans im Camp Nou können beflügeln, sie können aber genauso einschüchtern.