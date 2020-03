Seit ihrer Gründung hat die Formel E immer mehr an Ansehen gewonnen und jetzt ein neues Level erreicht: den Status einer offiziellen FIA-Weltmeisterschaft.

Formel E: Auf dem Weg zur Weltklasse

Joe WEIMERSKIRCH Seit ihrer Gründung hat die Formel E immer mehr an Ansehen gewonnen und jetzt ein neues Level erreicht: den Status einer offiziellen FIA-Weltmeisterschaft.

Die Formel E ist längst keine Randsportart mehr. Stufe für Stufe kämpfte man sich zur Weltspitze. Mit Erfolg, denn kommende Saison wird die Formel-E-Saison erstmals als offizielle FIA-Weltmeisterschaft ausgetragen. Als 2014 das erste Rennen mit den Formel-1-ähnlichen Elektroautos stattfand, waren die Wenigsten begeistert. Die Elektrorennserie wurde anfangs nur als eine Schattenveranstaltung der Formel 1 betrachtet.

Die Formel E sorgte nicht für genügend Attraktion. Unter anderem der Lärm blieb aus. Das Aufheulen der Verbrennungsmotoren wurde durch den Klang von Strom, einem Turbinen-artigen Summen ersetzt. Anfangs fehlte der Glanz, nur wenige Zuschauer fanden den Weg zu den Rennen.

Der Fokus richtete sich nicht mehr nur auf das Spektakel, sondern auf neue Techniken, die für die Zuschauer nicht unbedingt sichtbar sind, jedoch zur Verbesserung der Energieeffizienz dienen. Doch mittlerweile ist das Interesse größer geworden.

Wahnsinn, was die Formel E geschafft hat, was sie sich auch für einen Status erarbeitet hat. Nico Hülkenberg

Noch vor einigen Monaten wollte Ex-Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg nichts von der Formel E wissen. Unmittelbar nach seinem Aus in der Königsklasse des Motorsports schloss er einen Wechsel in die Elektrorennserie kategorisch aus. Mittlerweile rudert der 32-Jährige zurück. „Auf jeden Fall wäre das eine interessante Option. Die Formel E hat sich in den vergangenen Jahren extrem stark entwickelt, da muss ich sagen: ,Wahnsinn, was die Formel E geschafft hat, was sie sich auch für einen Status erarbeitet hat‘“, sagte er gegenüber t-online.de.



Aufstieg in die höchsten Dimensionen des Rennsports

Die Elektrorennserie ist mittlerweile in ihrer sechsten Saison angekommen. Technik, Fahrer und Strecken wurden weiterentwickelt. Die stetige Innovation hat sich gelohnt. In der Saison 2020/2021 wird die Elektrorennserie erstmals unter dem Status einer offiziellen Weltmeisterschaft ausgetragen. Der Motorsport-Weltverband (WMSC) hat die Rennserie bei ihrer jüngsten Sitzung offiziell als ABB FIA Formula E World Championship anerkannt.

Die Formel E wird somit Teil der größten Rennserien der Welt. Nur die Formel 1, die Rallye-WM, die Rallyecross-WM und die Langstrecken-WM zählten bislang zu den offiziellen FIA-Weltmeisterschaften. Aktuell treten in der Formel E 24 Teams in 13 Saisonrennen gegeneinander an.

Die Grands Prix wurden in die bekanntesten Metropolen der Welt verlegt. Unter anderem in Rom, Paris, New York und London rasen die Piloten durch die populärsten Straßen der Innenstädte. Am vergangenen Wochenende ging es an den Sehenswürdigkeiten Marrakeschs vorbei.

Ex-Formel-1-Stars am Start

In der Elektrorennserie treffen mittlerweile auch zahlreiche alte Bekannte der Formel 1 aufeinander. Neben dem wohl bekanntesten Piloten, Felipe Massa (BRA), zählen auch Jean-Eric Vergne (F), Brendon Hartley (AUS), Pascal Wehrlein (D), Stoffel Vandoorne (B) und Sébastien Buemi (CH) zum Fahrerfeld.

Im Vergleich zur Formel 1 gibt es in der Formel E einheitliche Chassis. Die Teams dürfen diese nicht durch eigene Ingenieure weiterentwickeln. Ganz nach dem Prinzip: Jeder ist gleich. Das aktuelle Chassis Gen2 kann durch eine Maximalleistung von 340 PS Spitzengeschwindigkeiten von 240 km/h erreichen. Den Rennfahrern stehen durch einheitliche Batterien 52 kWh zur Verfügung. Dies entspricht ungefähr der Ladekapazität von 8 000 Smartphones. In den Grands Prix reicht eine Batterieladung aus, um die ganze Renndistanz zurückzulegen. Nachladen ist nicht nötig.

Eigenentwicklung am Elektromotor, Getriebe, Software und an der Hinterradaufhängung ist erlaubt. Auch bei den Reifen setzt die Formel E auf Haltbarkeit. Es gibt nur einen Reifentyp, der sowohl bei Regen als auch bei Sonne benutzt wird. Anders als in der Formel 1 ist kein Reifenwechsel im Laufe eines Rennes nötig. Jeder Pilot bekommt pro Rennwochenende nur einen Satz Reifen zur Verfügung gestellt. Dieser muss für Training, Qualifying und Rennen reichen. Die Formel E steht stellvertretend für die Innovation in der gesamten Automobilbranche.