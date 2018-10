Lewis Hamilton ist noch nicht Formel-1-Weltmeister. Rang drei beim Grand Prix der USA reichte nicht zur fünften Krönung. Den Sieg holte Kimi Räikkönen im Ferrari.

Formel 1: WM-Entscheidung vertagt

(sid) - Die WM-Entscheidung in der Formel 1 ist vertagt. Beim Sieg von Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen (FIN) beim Grand Prix der USA kam WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton (GB/Mercedes) nicht über Rang drei hinaus. Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel (D) verlor als Vierter weitere drei Punkte in der WM auf Hamilton, Letzterer hätte allerdings fünf Zähler mehr holen müssen als der Deutsche zur vorzeitigen Krönung. Platz zwei ging an Max Verstappen (NL/Red Bull).

Der Engländer Hamilton hat aber nächste Woche in Mexiko die nächste Chance, sich zum fünfmaligen Weltmeister zu krönen. Hierzu genügt ihm Rang sieben.