Red-Bull-Pilot Max Verstappen holt sich die WM-Führung zurück. Das Rennen war die Rückkehr in die Niederlande nach 36 Jahren.

Formel 1

Verstappen gewinnt in Zandvoort vor Hamilton

Red-Bull-Pilot Max Verstappen holt sich die WM-Führung zurück. Das Rennen war die Rückkehr in die Niederlande nach 36 Jahren.

(SID) - Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat sein Heimrennen gewonnen und damit die Führung im WM-Klassement von Lewis Hamilton zurückerobert. Der Niederländer setzte sich am Sonntag in Zandvoort vor dem britischen Weltmeister durch, Dritter wurde Hamiltons Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas (FIN).

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

„Es ist unglaublich“, sagte Verstappen: „Die Erwartungen waren sehr groß, es war nicht so einfach, ihnen gerecht zu werden. Aber am Ende war es ein wundervoller Tag mit diesem Ergebnis und dem Publikum.“ Hamilton musste letztlich mit Rang zwei leben, „ich habe Vollgas gegeben, alles was ich konnte, aber der Red Bull war zu schnell für uns“.

Max Verstappen gewinnt im Regenchaos Die Formel 1 wollte nicht vor den Wassermassen in Spa-Francorchamps kapitulieren - und hatte am Ende ein Rennen, das keines war.

Verstappen holte seinen siebten Sieg im 13. Saisonrennen und den 17. seiner Karriere, er führt die Gesamtwertung nun mit drei Punkten Vorsprung auf Hamilton an. Für die Formel 1 war das Rennen an der Nordseeküste die Rückkehr in die Niederlande nach 36 Jahren. Schon am kommenden Wochenende steigt der nächste Grand Prix im italienischen Monza.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.