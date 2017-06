(dpa/sid) - Der Australier Daniel Ricciardo hat überraschend den Grand Prix der Formel 1 in Baku gewonnen. Der Red-Bull-Pilot setzte sich in einem abwechslungsreichen Rennen vor dem Finnen Valtteri Bottas im Mercedes und dem Kanadier Lance Stroll im Williams durch.



Sebastian Vettel (D/Ferrari) kam auf Rang vier und baute damit seinen Vorsprung auf Lewis Hamilton (GB/Mercedes) in der WM-Fahrerwertung um zwei Punkte auf nunmehr 14 Zähler aus.

Mit einem unerklärlichen Rammstoß gegen seinen großen Rivalen Hamilton während einer Safety-Car-Phase hat Vettel den WM-Kampf eskalieren lassen. Dem Deutschen brannten die Sicherungen durch. In einem unübersichtlichen Rennen mit einem zwischenzeitlichen Abbruch kam es während der zweiten von drei Safety-Car-Phasen zu Vettels Wutausbruch.



Zunächst bremste Hamilton in der 20. von 51 Runden hinter dem Safety-Car etwas überraschend ab, sodass Vettel auf den Mercedes des Briten auffuhr. Dann setzte der 29-Jährige seinen Ferrari links neben den Boliden seines Rivalen und rammte den "Silberpfeil" seitlich.

Hamilton: "Ein Witz"



Die Rennleitung sprach eine Zehn-Sekunden-Strafe gegen Vettel aus, der uneinsichtig blieb und an seine Box funkte: "Was habe ich Gefährliches gemacht?" Hamilton befand das Strafmaß für Vettels Kontrollverlust für zu gering. "Zehn Sekunden dafür sind ein Witz. Du weißt das, Charlie", funkte Hamilton an die Adresse von Rennleiter Charlie Whiting.

Das Pech des Briten: Weil sich die Abdeckung seines Cockpitschutzes löste, musste der mit Abstand schnellste Mann im Feld zur Fixierung des Teils an die Box und büßte seine Führung ein. Von Rang neun aus startete der Polesetter eine Aufholjagd. In der 33. Runde saß Vettel in der Box seine Strafe ab und kam direkt vor Hamilton wieder auf die Strecke.

Hinter Ricciardo, der seinen fünften Karrieresieg feierte, schaffte es Hamiltons Teamkollege Bottas im Fotofinish noch auf Rang zwei vor Rookie Stroll, der als zweitjüngster Fahrer nach Max Verstappen (NL/Red Bull) ein Formel-1-Podest erreichte. Bottas überholte Stroll noch wenige Meter vor dem Ziel.