(sid/ham) - Zwei rote Linien, welche die Zielkurve einer Rennstrecke symbolisieren sollen, treffen dabei eine diagonale rote Linie. Diese Kombination ergibt ein stilisiertes F und eine 1. Eingeführt wird es offiziell zum Start der neuen Saison am 25. März 2018 in Melbourne, zu sehen gab es das Logo aber bereits am Sonntag bei der Siegerehrung nach dem Rennen in Abu Dhabi

Formel-1-Marketingchef Sean Bratches erklärte: "Das ist nur Teil eines Relaunch der Marke Formel 1 im kommenden März auf allen Ebenen, auch im Fernsehen oder dem Netz." Damit wolle man klar die Vermarktungschancen der Rennserie erhöhen. Das zuvor mehr als zwei Jahrzehnte verwendete Firmenzeichen sei veraltet und nicht mehr für digitale Plattformen geeignet. Im kommenden März soll dann auch ein komplett neuer Internetauftritt folgen, zudem werde das Geschäft mit Fanartikeln professionalisiert, so Bratches.

"Wir dachten, dass ein neues Logo ein guter Weg wäre, um Aufbruchstimmung und frische Energie zu demonstrieren", hatte Formel-1-Boss Chase Carey bereits am Freitag bei Sky UK gesagt und angefügt: "Wir wollen den Sport nicht verändern, aber wir wollen Innovation in eine Sportart hineintragen, die bereits großartig ist."

Anfang der Woche war bekannt geworden, dass die Formel-1-Führung drei Designvarianten beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum als Markenzeichen geschützt hat. Das bisherige, seit 2003 registrierte Logo besteht aus einem kursiven F, einer sich einfügenden 1 und auslaufenden roten Streifen, welche Geschwindigkeit symbolisieren. Laut Bratches hätten viele Menschen laut den Ergebnissen einer Umfrage den Zwischenraum nicht als Ziffer 1 erkannt.