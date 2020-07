In der Formel 1 sind intensive Zweikämpfe wieder an der Tagesordnung. Dies dürfte am Sonntag beim GP von Ungarn nicht anders sein.

Sport 3 Min.

Formel 1: Kühler Kopf gefragt

Jean-Marie RESCH

Die Corona-Pandemie und die sie begleitenden, weitreichenden Hygienemaßnahmen bestimmen weiterhin das Geschehen in der Formel 1. Auch das Social Distancing ist vor allem in der Boxengasse ein Thema. Auf der Rennstrecke selbst sieht es dagegen glücklicherweise anders aus ...