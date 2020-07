Weltmeister Lewis Hamilton fährt sein eigenes Rennen im Rennen, der staunenden Konkurrenz bleibt auch in Ungarn nur der Kampf um den Platz hinter dem Sonnenkönig der Formel 1.

Formel 1: Hamilton wieder unantastbar

(sid) - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (GB) hat den Grand Prix von Ungarn gewonnen und beim dritten WM-Lauf die Gesamtführung übernommen. Der Mercedes-Pilot aus England verwies bei seinem 86. Grand-Prix-Erfolg den Niederländer Max Verstappen im Red Bull und seinen finnischen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas auf die Plätze.

Mit seinem achten Sieg auf dem Hungaroring erreichte Hamilton eine weitere Bestmarke: So viele Erfolge auf derselben Strecke waren zuvor nur dem deutschen Rekordweltmeister Michael Schumacher in Magny-Cours (F) gelungen.

90 Minuten vor dem Start hatte heftiger Regen über dem Hungaroring eingesetzt, die Strecke trocknete nicht rechtzeitig ab, sodass fast alle Fahrer auf Intermediate-Reifen setzten. Bottas und Sergio Perez (MEX/Force India) kamen beim Start überhaupt nicht vom Fleck.

Max Verstappen, hier hinter Lance Stroll, demolierte seinen Wagen kurz vor dem Start. Doch die Red- Bull-Mechaniker reparierten ihn noch rechtzeitig. Foto: AFP

Vettel verliert Zeit in der Box

Nach vier Runden hatten sich die Verhältnisse so verändert, dass die Mehrzahl auf Slicks wechselte. Der Verkehr in der Boxengasse kostete vor allem Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (D) viel Zeit.

An der Spitze zog Hamilton mit einer Rundenbestzeit nach der anderen einsam seine Kreise. Dahinter etablierte sich Verstappen, dessen Teilnahme nach einem Crash in der Anfahrt zur Startaufstellung in Frage gestanden hatte. „Es ist die Aufhängung, alles“, funkte Verstappen in die Box, rettete sein demoliertes Auto aber an den Start, wo die Mechaniker in einer Hau-Ruck-Aktion den Boliden klar machten.

Ferrari enttäuschte einmal mehr. Vettel fuhr zwar noch auf den sechsten Platz, doch sein Teamkollege Charles Leclerc (MON) kam nur als Elfter ins Ziel. Beide wurden vom Rennsieger überrundet.

