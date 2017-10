(dpa) - Texas-Titan Lewis Hamilton hat Sebastian Vettels minimale Hoffnung auf ein Titelwunder erstickt und kann seine vierte WM-Fiesta in Mexiko planen. Zwar verhinderte der deutsche Ferrari-Fahrer am Sonntag mit seinem zweiten Platz in Austin noch einmal die endgültige WM-Entscheidung, doch schon ein fünfter Rang genügt Hamilton in einer Woche zum vierten Formel-1-Triumph.

Der Mercedes-Pilot holte sich in brillanter Manier seinen fünften Sieg im sechsten Rennen auf dem Circuit of the Americas, nachdem er den zunächst führenden Vettel schnell wieder eingefangen und danach abgehängt hatte. Für den Briten war es insgesamt der 62. Grand-Prix-Erfolg seiner Karriere, in der Gesamtwertung liegt er nun drei Rennen vor Saisonschluss satte 66 Punkte vor dem Hessen.

Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen (FIN) wurde Dritter, Max Verstappen (NL) musste sich nach einer Zeitstrafe mit dem vierten Rang begnügen. Mercedes hatte in Texas dennoch schon Grund zum WM-Jubel. Die "Silberpfeile" machten den vierten Titel nacheinander in der Konstrukteurwertung perfekt.