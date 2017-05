(dpa) - Lewis Hamilton (GB) startet von der Pole-Position in den Grand Prix von Spanien am Sonntag (14 Uhr). Der Mercedes-Pilot war im Qualifying knapp schneller als sein ärgster Rivale, Sebastian Vettel (D) im Ferrari.



Dahinter folgen in der Startaufstellung Hamiltons finnischer Teamkollege Valtteri Bottas und dessen Landsmann Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari. In der WM-Wertung führt der viermalige Weltmeister Vettel mit 13 Punkten vor Dreifach-Champion Hamilton.



Hamilton ist in der Statistik bis auf eine Pole-Position an die brasilianische Formel-1-Legende Ayrton Senna gerückt. Der am 1. Mai 1994 tödlich verunglückte Senna holte sich in seiner Karriere 65 Poles. Auch der in dem Ranking führende Rekordchampion Michael Schumacher (D/68 Poles) ist für Hamilton in Reichweite.