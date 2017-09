(dpa) - Lewis Hamilton hat sich die Pole Position für das Formel-1-Rennen von Malaysia gesichert. Der britische Mercedes-Pilot verwies am Samstag in Sepang mit einem Vorsprung von nur 0,045'' Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen auf den zweiten Platz.



Dritter in der Qualifikation für das 15. Saisonrennen wurde Red-Bull-Fahrer Max Verstappen. Für Hamilton war es die 70. Pole seiner Karriere und die neunte in dieser Saison. Sebastian Vettel war wegen Motorenproblemen an seinem Ferrari schon in der ersten K.o.-Runde ausgeschieden.

Hamilton sagte nach dem Rennen: „Wir hatten keine Ahnung, wie es heute werden würde“, berichtete Hamilton, der im Freien Training noch über mangelnde Balance seines Silberpfeils geklagt hatte. „Für Sebastian tut es mir leid. Wir haben es aber herumgerissen, das Auto war großartig.“

In der WM-Wertung hat Hamilton schon 28 Punkte Vorsprung auf Vettel. Der Grand Prix von Malaysia am Sonntag (9 Uhr) ist das 15. Saisonrennen.