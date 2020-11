Formel 1: Hamilton gewinnt nach Horrorcrash

Das Formel-1-Rennen in Bahrain wird noch lange in Erinnerung bleiben. Nicht wegen des Sieges von Lewis Hamilton, sondern wegen des Crashs von Romain Grosjean.

Das Formel-1-Rennen in Bahrain wird noch lange in Erinnerung bleiben. Nicht wegen des Sieges von Lewis Hamilton, sondern wegen des Crashs von Romain Grosjean.

(sid) - Im Schatten des Horrorunfalls von Romain Grosjean (F) hat der frischgebackene Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton (GB) den nächsten souveränen Sieg eingefahren. Der unersättliche Mercedes-Pilot errang beim Grand Prix von Bahrain seinen 95. Grand-Prix-Erfolg und nimmt einen weiteren unglaublichen Rekord ins Visier - die Nachricht des Tages war aber, dass Haas-Pilot Grosjean nur leicht verletzt einem Flammeninferno entrann, das Erinnerungen an den Nürburgring-Unfall Niki Laudas weckte.

Es ist ein Wunder, dass er da in einem Stück rausgekommen ist. Damon Hill über Romain Grosjean

Wie durch ein Wunder rettete sich der Franzose selbständig aus einem Feuerball, der einmal sein Rennwagen gewesen war. Sein Haas war in zwei Teile zerborsten, das Chassis steckte in der Leitplanke fest, ein Vorderrad kullerte in die Wüste von Sakhir. Das Unglaubliche: Grosjean selbst blieb in Monocoque und feuerfester Kleidung relativ gut geschützt und kam mit vergleichsweise leichten Blessuren und einem großen Schrecken davon.

In der ersten Runde des Rennens, das Hamilton vor dem Red-Bull-Duo Max Verstappen (NL) und Alex Albon (THA) gewann, war es passiert. Im hinteren Teil des Feldes ging es wild und unübersichtlich zu. Der von Position 19 gestartete Grosjean zog hart nach rechts und übersah wohl den AlphaTauri von Daniil Kvyat (RUS). Die Räder der Boliden berührten sich - danach war Grosjean nur noch Passagier und schoss geradeaus in die Leitplanke.

Lewis Hamilton beweist wieder seine Stärke. Foto: AFP

Hill: „Ein Wunder“

Mithilfe der Streckenposten verließ der 34-Jährige sichtlich benommen die brennende Unfallstelle. Laut Mitteilung seines Teams erlitt er leichte Verbrennungen an Händen und Knöcheln. Als Vorsichtsmaßnahme und für weitere Untersuchungen wurde Grosjean per Helikopter in ein Krankenhaus gebracht.

„Er ist sehr erschrocken“, sagte Teamchef Günther Steiner, „das war Glück im Unglück, aber auch toller Einsatz von den Marshalls, die sofort da waren“. Ex-Weltmeister Damon Hill (GB) sprach am Sky-Mikrofon aus, was viele dachten: „Es ist ein Wunder, dass er da in einem Stück rausgekommen ist.“

Nach dem Restart überschlägt sich Lance Strolls Wagen. Foto: AFP

Hamilton jagt nächsten Rekord

85 Minuten dauerten die Reparaturarbeiten. Die zerstörte und in weiten Teilen verkohlte Leitplanke an der Unfallstelle wurde durch eine Mauer ersetzt. Pole-Setter Hamilton, seit zwei Wochen siebenmaliger Weltmeister, zog beim Restart davon. Während sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas (FIN) nach einem Reifenschaden weit zurückfiel, konnte dem Briten nur Verstappen folgen.

Hamilton jagt weiter Bestmarken für die Ewigkeit. In der Vergangenheit ließ er nach seinen Titelgewinnen die Saison oft ein wenig austrudeln. Doch dieses Mal steht ein Rekord auf dem Spiel: Hamilton visiert die Marke von 13 Saisonsiegen an, die nur Michael Schumacher (D/2004/in 18 Rennen) und Sebastian Vettel (D/2013/in 19) erreicht haben. Hierzu muss er „nur“ noch in der kommenden Woche erneut in Bahrain und am 13. Dezember beim Saisonfinale in Abu Dhabi gewinnen. Die Corona-Notsaison 2020 umfasst nur 17 Läufe.

