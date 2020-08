Weltmeister Lewis Hamilton ist unterwegs in Richtung Titelverteidigung. Der Brite jubelt am Sonntag nach dem Grand Prix von Spanien.

Formel 1: Hamilton gewinnt in Barcelona

Weltmeister Lewis Hamilton ist unterwegs in Richtung Titelverteidigung. Der Brite jubelt am Sonntag nach dem Grand Prix von Spanien.

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (GB) hat den Grand Prix von Spanien gewonnen. Es war der 88. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere und der vierte im sechsten Saisonrennen, noch drei Siege trennen ihn von Michael Schumachers Rekord.

Die Plätze zwei und drei gingen an Red-Bull-Frontmann Max Verstappen (NL), den Sieger des zweiten Silverstone-Rennens, und Hamiltons Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas (FIN). Sebastian Vettel (D) wurde im Ferrari Siebter, sein Teamkollege Charles Leclerc (MON) fiel kurz nach Halbzeit des Rennens mit einem Motorschaden aus.

Formel 1: Mechaniker, ein Knochenjob Die Fahrer stehen in der Formel 1 immer im Mittelpunkt. Doch ohne gute Mechaniker haben sie keine Chance. Die Crew arbeitet oft am Limit.

Hamilton baute seine Führung in der WM-Wertung weiter aus, mit 132 Punkten hat er bereits 37 Zähler Vorsprung auf Verstappen (95), Dritter ist Bottas (89). Am kommenden Wochenende hat die Formel 1 Pause, das Rennen findet am 30. August in Spa-Francorchamps statt.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.