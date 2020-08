Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton holt sich beim GP von Silverstone den 87. Sieg seiner Karriere.

Formel 1: Hamilton gewinnt Heimrennen zum siebten Mal

(sid) - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat zum siebten Mal bei seinem Heimrennen triumphiert. Der Mercedes-Pilot gewann den Großen Preis von Großbritannien vor Red-Bull-Star Max Verstappen (NL) und Ferrari-Pilot Charles Leclerc (MON).

Formel 1: Seltsames Heimspiel Auch der Grand Prix von Großbritannien findet ohne Zuschauer statt – das bedrückt vor allem die Lokalmatadoren um Weltmeister Lewis Hamilton.

Mit seinem 87. Grand-Prix-Sieg baute Hamilton, der sich mit einem Reifenschaden als Erster ins Ziel rettete, seine WM-Führung auf seinen elftplatzierten Teamkollegen Valtteri Bottas deutlich aus, nur noch vier Siege und ein Titel trennen den Briten von den Rekorden Michael Schumachers.

Doppelsieg verpasst

Auf dem Hochgeschwindigkeitskurs gab Mercedes wie erwartet das Tempo vor. Hamilton hatte sich am Samstag schon mit Streckenrekord die Pole Position gesichert und zog an der Spitze kontrolliert seine Runden. Sechs der vergangenen sieben Rennen gewannen die Silberpfeile auf ihrer Paradestrecke unweit der Teamfabriken in Brackley und Brixworth. Unterbrochen nur durch Vettel im Ferrari vor zwei Jahren.

Niemand ist in der Lage, mit den Branchenführern mitzuhalten. Erst ein eigener Fehler kostete den Doppelsieg, als Bottas in der 50. von 52 Runden von der Strecke abkam und sich seinen Reifen ruinierte. Das passierte dann auch Hamilton auf der letzten Runde und er schleppte sich gerade noch so ins Ziel.



