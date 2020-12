Lewis Hamilton feiert am Wochenende nach der coronabedingten Pause sein Comeback. George Russell fährt damit wieder für Williams.

Formel 1: Hamilton beim Saisonfinale am Start

(sid) - Weltmeister Lewis Hamilton geht beim Saisonfinale der Formel 1 nach überstandener Corona-Erkrankung wieder an den Start. Das teilten das Mercedes-Team und der Automobil-Weltverband FIA am Donnerstag mit. Ersatzfahrer George Russell (GB) kehrt damit für den Grand Prix von Abu Dhabi am Sonntag (14.10 Uhr) zu Williams zurück.

„Lewis wurde am Mittwoch nach seiner Selbstisolation negativ getestet. Das hat ihm ermöglicht, am Donnerstag nach Abu Dhabi zu fliegen, wo er nochmals ein negatives Testergebnis abgeliefert hat“, schrieb Mercedes. Damit seien die FIA-Vorgaben für den Start am Sonntag erfüllt.

Besser als Bottas

Russell hatte in Bahrain auf Anhieb überzeugt, war stärker als Valtteri Bottas (FIN) im anderen Mercedes und verpasste den Sieg nur durch viel Pech. Im Anschluss an das Rennen unterstrich der 22-Jährige, dass er schon im kommenden Jahr gerne im Mercedes sitzen würde - obwohl Bottas bereits einen Vertrag für 2021 besitzt.

„Das war eher in der Hitze des Gefechts“, sagte Russell auf der Pressekonferenz am Donnerstag, als er neben Bottas saß: „Ich war emotional. Ich habe ja einen Vertrag bei Williams für 2021.“

Dass Mercedes im kommenden Jahr bereits auf Russell setzt, scheint aber denkbar. Hamilton besitzt noch keinen Vertrag für die nächste Saison, die Verlängerung wird jedoch erwartet.

