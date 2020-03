Formel 1: Hamilton auf Schumachers Spuren

Am Sonntag wird der Kampf um den Formel-1-Weltmeistertitel in Melbourne neu entfacht. Mercedes und Lewis Hamilton sind erneut Topfavorit.

Die Formel 1 steht kurz vor dem Start in die neue Saison. In Melbourne heißt es am Sonntag (6.10 Uhr Luxemburger Zeit) wieder „Lights out and away we go“. Wenn die Startlichter erlöschen, heulen die Motoren der Formel-1-Boliden wieder auf. Im australischen Albert Park wird der Kampf um den Weltmeistertitel neu entfacht.

Lewis Hamilton mit Mercedes erneut geht als Topfavorit ins Rennen um die Formel-1-Krone ...