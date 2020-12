Romain Grosjean muss sich nach dem Crash in Bahrain operieren lassen. AlphaTauri hat indes einen neuen Fahrer verpflichtet.

Formel 1: Grosjean wird nach Crash operiert

(dpa) - Formel-1-Pilot Romain Grosjean hat sich nach seinem Feuerunfall in Bahrain an den Händen operieren lassen. Wie der Franzose in den sozialen Netzwerken mitteilte, hatte er am linken Daumen eine Bänderverletzung. Zudem mussten Brandwunden gereinigt werden.

Auch an der rechten Hand musste sich der bisherige Haas-Pilot nach einer Verletzung zu Beginn des Jahres behandeln lassen. „Alles ist gut gegangen“, schrieb der 34-Jährige nach dem Eingriff.

Grosjean war vor mehr als zwei Wochen beim Grand Prix von Bahrain kurz nach dem Start verunglückt. Sein Auto zerbrach beim Einschlag in eine Leitplanke und ging in Flammen auf.

Grosjean hatte sich gerade noch aus dem Cockpit retten können und blieb weitgehend unverletzt. Er ließ danach die letzten beiden Rennen des Jahres aus. Am Jahresende muss er das Haas-Team verlassen.

Japaner bekommt Cockpit bei AlphaTauri

Der Japaner Yuki Tsunoda steigt indes in die Formel 1 auf. Der bisherige Formel-2-Pilot erhält bei AlphaTauri das zweite Stammcockpit neben Pierre Gasly (24 Jahre) aus Frankreich. Der Russe Daniil Kvyat muss den Rennstall aus Faenza (I) damit nach zwei Jahren wieder verlassen.

Yuki Tsunoda ist der erste japanische Formel-1-Pilot seit 2014. Foto: AFP

„Mir ist klar, dass ich die Hoffnungen vieler japanischer Formel-1-Fans nächstes Jahr tragen werde und ich werde auch mein Bestes für sie geben“, sagte Tsunoda, der in der abgelaufenen Formel-2-Saison im Carlin Dritter wurde.

Der 20-Jährige ist kommendes Jahr der erste Japaner in der Motorsport-Königsklasse seit Kamui Kobayashi 2014. Tsunoda stammt aus dem Red-Bull-Nachwuchsprogramm. Red Bull ist das Schwesterteam von AlphaTauri.

