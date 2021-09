Der 23-Jährige hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Er übernimmt das Cockpit von Valtteri Bottas, der zu Alfa Romeo wechselt.

George Russell wird Lewis Hamiltons Rivale bei Mercedes

Der 23-Jährige hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Er übernimmt das Cockpit von Valtteri Bottas, der zu Alfa Romeo wechselt.

(sid) - Das englische Toptalent George Russell (23 Jahre) wechselt in der kommenden Formel-1-Saison zu Mercedes und wird damit Teamrivale von Rekordweltmeister Lewis Hamilton (36). Das bestätigte das Werksteam am Dienstag.

Russell gehört seit 2017 zum Mercedes-Förderkader, fährt aktuell aber für den Williams-Rennstall. Bei Mercedes erhält er einen „langfristigen“ Vertrag und ersetzt den Finnen Valtteri Bottas, dessen Wechsel zu Alfa Romeo seit Montag offiziell ist.

George Russell (l.) ersetzt Valtteri Bottas im Mercedes-Cockpit. Foto: dpa

"Heute ist ein besonderer Tag für mich, sowohl persönlich als auch beruflich", sagte Russell: "Das ist ein riesiger Schritt in meiner Karriere." Über seinen künftigen Teamkollegen sprach er mit Ehrfurcht: "Ich habe seit meiner Kart-Zeit zu Lewis aufgeschaut, und ich kann als Fahrer, Profi und Mensch nur davon profitieren, nun die Gelegenheit zu haben, von jemandem zu lernen, der für mich sowohl auf als auch neben der Rennstrecke zu einem Vorbild geworden ist."

Lob von Wolff

Mercedes-Sportchef Toto Wolff lobte Toptalent Russell. „Er hat bislang in jeder Rennserie gewonnen, in der er angetreten ist, und die vergangenen drei Saisons bei Williams haben uns einen Vorgeschmack darauf gegeben, was die Zukunft für ihn in der Formel 1 bereithalten könnte“, sagte Wolff.

Schon seit einer Weile schien Russells Beförderung ins Weltmeisterteam bloß eine Frage der Zeit, zu stark waren seine Leistungen im Williams. Höhepunkt war Ende August der zweite Startplatz im Qualifying von Spa. Da in Belgien aufgrund des starken Regens kein richtiges Rennen folgte, feierte Russell dort auch gleich seinen ersten Podestplatz.

In der vergangenen Saison hatte der Engländer zudem in Bahrain den erkrankten Hamilton bei Mercedes ersetzen dürfen und hätte das Rennen wohl gleich gewonnen, wenn die Boxencrew nicht einen Fehler begangen hätte.

