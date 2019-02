Formel 1: Ferrari und Co. präsentieren ihre Autos

Es sind nur noch wenige Wochen bis zum Saisonauftakt in der Formel 1. Einige Teams haben ihre neue Fahrzeuge schon präsentiert.

In rund einem Monat, am 17. März, findet in Melbourne das erste Rennen der Formel-1-Saison 2019 statt. Sowohl bei den Fans als auch bei den Fahrern steigt die Vorfreude, der Großteil der Arbeit an den Wagen ist abgeschlossen. Nun wird an den Feinheiten gearbeitet.

Einige Fahrer haben in den vergangenen Tagen die ersten Testfahrten in ihren neuen Boliden absolviert, die von den Teams erst kurz zuvor der Öffentlichkeit präsentiert wurden. In unserer Bildergalerie finden Sie einige der neuen Wagen.