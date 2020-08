Formel 1: Dort wo alles begann

Vor 70 Jahren beginnt in Silverstone das Zeitalter des modernen Grand–Prix-Sports. Am Sonntag wird auf dem Kurs in England der GP des 70. Geburtstags der Formel 1 ausgetragen.

Jean-Marie RESCH Vor 70 Jahren beginnt in Silverstone das Zeitalter des modernen Grand–Prix-Sports. Am Sonntag wird auf dem Kurs in England der GP des 70. Geburtstags der Formel 1 ausgetragen.

Besondere Umstände verlangen besondere Maßnahmen. Wegen der weltweiten Corona-Pandemie sahen sich die Formel-1-Macher gezwungen, einen Notkalender aufzustellen. Um zu häufiges Reisen zu verhindern, wurden und werden bei der weiterhin auf wackeligen Beinen stehenden Planung, Termine in Europa bevorzugt. Die Idee von Doppelveranstaltungen war schnell geboren. Nach zwei Grands Prix im österreichischen Spielberg steht am Wochenende zum zweiten Mal hintereinander Silverstone auf dem Programm ...