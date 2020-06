Wird in Zukunft dauerhaft mit 16 Teams in der BGL Ligue gespielt? Der Fußballverband lässt diese Frage nun in einem Referendum beantworten.

Format der BGL Ligue weiterhin offen

Joe TURMES

Die Diskussionen um das neue Format der BGL Ligue gehen weiter. Der Fußballverband FLF hat nun entschieden, ein Referendum bei den Clubs durchzuführen.

Der Fußballverband wird ein neues Format für alle Spielklassen ausarbeiten. Dieses Konzept wurde noch nicht öffentlich gemacht. Die Vereine sollen es gegen Ende der Woche erhalten. LW-Informationen zufolge werden diesem Konzept zufolge dauerhaft 16 Teams der BGL Ligue angehören.

Zwei Möglichkeiten für die Vereine

Die Vereine können sich entweder für das neue Format entscheiden oder dafür stimmen, dass nach zwei Übergangsspielzeiten (Saison 2020/2021 mit 16 Teams und Saison 2021/2022 mit 15 Teams in der BGL Ligue) wieder zum ursprünglichen Format aller Spielklassen zurückgekehrt wird. Damit würden der BGL Ligue in der Saison 2022/2023 nur 14 Teams angehören.

Im Zuge der Corona-Pandemie kam es zu Diskussionen um das Format der BGL Ligue. Der Ligaverband LFL hatte sich gegen eine BGL-Ligue-Saison mit 15 Mannschaften ausgesprochen. Am Montag kam es zu einem Treffen mit dem Fußballverband. Die FLF nahm die Wünsche der LFL zur Kenntnis, bindet nun allerdings alle Vereine in ein Referendum ein.

In einer früheren Version dieses Artikels stand zu lesen, dass die BGL-Ligue-Saison 2021/2022 mit 16 Teams ausgetragen wird. Dies ist demnach noch nicht sicher.





