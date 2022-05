Die Siege von Fola und Wiltz sorgen für große Spannung in der Liga - sowohl im Kampf um die Meisterschaft als auch gegen den Abstieg.

BGL Ligue

Fola zieht mit F91 gleich, Wiltz erledigt Pflichtaufgabe

André KLEIN

Zwei Spieltage vor Saisonende ist in der BGL Ligue noch vieles möglich, einzig der Abstieg von RM Hamm Benfica ist in Stein gemeißelt.

Mit dem siebten Ligasieg in Folge zeigt die Escher Fola mit Nachdruck ihre Meisterschaftsambitionen und zieht nach Punkten mit F91 gleich (beide 58), bei allerdings einer mehr gespielten Partie.

Die Fola schlägt zu Hause Racing mit 2:0, wobei man sich gegen die Gäste aus der Hauptstadt lange Zeit schwer tat und sich auch bei Torwart Emanuel Cabral bedanken musste, dass es torlos in die Pause ging. Nur zehn Minuten nach Wiederanpfiff sah dann Racings Dinan Amiri wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte. Die Gastgeber wussten die Überzahl zu nutzen, und so war es Folas Franzose Thibaut Jacquel der in der 66.' nach Elfmeterpfiff vom Punkt den ersten Treffer des Tages erzielte. In der fünften Minute der Nachspielzeit sollte Jacquel gar noch auf 2:0 erhöhen.

Racings Trainer Jeff Saibene gelingt es nicht, mit seiner Mannschaft den zweiten Dreier in Folge einzufahren. Foto: Christian Kemp





Titus Petingen verschenkt den vorzeitigen Klassenerhalt Im Kampf um ein weiteres Jahr Zugehörigkeit zur BGL Ligue führt Petingen lange in Rosport und kann dennoch nicht gewinnen.

Niederkorn, das lange Zeit im Kampf um den Titel mitmischte, kam in Ettelbrück nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Dabei begann das Spiel für die Gäste vielversprechend als Vincent Peugnet nach nur drei gespielten Minuten die Gäste in Führung schoss. Etzella, das im Kampf um den Klassenerhalt jeden Zähler braucht, steckte jedoch nicht auf und kam durch Lucas Ferreira (38.') noch in der ersten Halbzeit zum Ausgleich.

Während Niederkorn jetzt auch die letzten winzigen Resthoffnungen auf die Meisterschaft begraben kann, haben sich die Chancen Etzellas auf den Ligaverbleib etwas verbessert.

Pflichtaufgabe wird zum Schützenfest

Der FC Wiltz hat derweil bei Absteiger RM Hamm Benfica seine Pflichtaufgabe mit Bravour gemeistert und gewinnt mit 6:0. Mann des Tages war Edis Osmanovic, der gleich dreifach für die Gäste traf (25.', 60.', 83.').

Edis Osmanovic: „Ich kann mir vorstellen, Trainer zu werden“ In dieser Saison kämpft Edis Osmanovic mit Wiltz um den Klassenerhalt, doch der 33-Jährige plant auch schon seine Zukunft.

Elvis Sousa von den Gastgebern sah zu allem Überfluss in der 52.' noch die Gelb-Rote Karte. Durch den Sieg hat Wiltz (31 Punkte) nur noch zwei Zähler Rückstand auf Rosport (33) und den rettenden Zwölften Tabellenplatz - bei gleicher Anzahl an Spielen.

