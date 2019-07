Fola Esch muss sich in der Qualifikation zur Europa League am Donnerstag mit 1:2 gegen Chikhure Sachkhere geschlagen geben.

Fola vergibt Führung

Joe GEIMER Fola Esch muss sich in der Qualifikation zur Europa League am Donnerstag mit 1:2 gegen Chikhure Sachkhere geschlagen geben.

Lange Zeit sah es gut aus für die Escher Fola. Doch in der letzten halben Stunde drehte Chikhure Sachkhere das Hinspiel der ersten Qualifikationsrunde zur Europa League. Somit steht der Luxemburger Vertreter mit leeren Händen da. Nach einer 1:0-Führung kassierte man doch noch eine 1:2-Niederlage.

Jeunesse hält die Null Jeunesse hat im Hinspiel der ersten Qualifikationsrunde der Fußball-Europa-League ein wichtiges Auswärtstor des Gegners verhindert.

Die Escher gingen nach 22 Minuten in Führung. Corral wurde im Strafraum regelwidrig gebremst und Sinani verwandelte den fälligen Elfmeter.



In der zweiten Hälfte erhöhten die bis dahin schwachen Gäste, die sich in der ersten Halbzeit nicht einen Torschuss herausspielen konnten, den Druck. Ardazishvili traf in der 59.' zum Ausgleich, als der Ball von der Latte zurückprallte und er goldrichtig stand.

Fola kämpfte und kam zu guten Torchancen, doch in der 86.' kam es dann ganz bitter: Der Schiedsrichterassistent zeigte seinem Chef ein vermeintliches Foul im Strafraum an und die Gäste aus Georgien bedankten sich artig und verwandelten den letztendlich entscheidenden Foulelfmeter.



Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag in Georgien statt.

Fußball: F91 verspielt Führung F91 muss sich im Hinspiel der ersten Champions-League-Qualifikationsrunde mit einem Unentschieden begnügen. Gegen den FC Valletta kommt Düdelingen nicht über ein 2:2 hinaus.