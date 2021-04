Fola und Rosport feiern Auswärtssiege in der BGL Ligue

Der Tabellenführer setzt die Verfolger unter Druck. In Strassen fällt ein Tor von der Mittellinie!

Zum Auftakt des 18. Spieltages in der BGL Ligue standen am Samstag zwei Begegnungen auf dem Programm: Fola musste bei RM Hamm Benfica ran und Rosport spielte in Strassen. Beide Male durften sich die Auswärtsteams nach Spielschluss über die drei Punkte des Sieges freuen.

In Cents tat sich Tabellenführer Fola allerdings lange sehr schwer beim Tabellenvorletzten RM Hamm Benfica. Mann der Partie war Dejvid Sinani, der beim 2:0 beide Treffer für die Gäste aus Esch erzielte. Der ältere Bruder von Nationalspieler Danel Sinani, der am Samstag in der belgischen Jupiler League ein Tor erzielte, brachte Fola in der 71.' in Führung und sorgte in der Nachspielzeit für den Schlussstand. Für Dejvid Sinani waren es die Saisontreffer acht und neun.

Düdelingen und Hesperingen unter Druck

In der Tabelle macht Fola (45 Punkte) somit Druck auf die einzigen ernsthaften Verfolger: Düdelingen (39) und Hesperingen (37) treffen zum Abschluss des Spieltags am Montagabend aufeinander.

In Strassen, wo vor wenigen Tagen bekannt wurde, dass Trainer Manuel Correia zum Saisonende seinen Posten räumen wird, dominierte Rosport vor allem die erste Halbzeit. Nach 45 Minuten lag das Team von Marc Thomé bereits mit 3:0 in Front und durfte sich bei einem sehr schläfrigen Gegner für die Mithilfe bedanken.

Tor aus knapp 50 Metern

Die Szene des Spiels ereignete sich in der 17.': Nach einem Foulspiel im Mittelkreis, schaltete Feltes am Schnellsten, zog von der Mittellinie ab und überlistete den Strassener Torwart Czenakowicz mit einem sehenswerten Distanzschuss!

Leroux und Rossler sorgten für die Vorentscheidung, Runser konnte in der zweiten Halbzeit lediglich noch auf 1:3 verkürzen.

BGL LIGUE - 19.Spieltag:

Am Samstag:

Strassen - Rosport 1:3

RM Hamm Benfica - Fola 0:2

Am Montag:

17.00: Titus Petingen - Niederkorn

18.00: Racing - Mondorf

18.00: Jeunesse - Etzella

18.00: Differdingen - Hostert

18.00: Wiltz - Rodange

19.30: Düdelingen - Hesperingen





















