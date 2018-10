Am siebten Spieltag in der BGL Ligue fuhren die Escher Vereine souveräne Siege ein. F91 ließ Punkte.

Fola und Jeunesse jubeln, F91 patzt

Rekordmeister Jeunesse verteidigte die Tabellenführung in der BGL Ligue mit einem 3:0-Erfolg gegen Hostert. Kyereh (49.'), Todorovic (68.') und Er Rafik (81.') schossen die Tore nach torloser erster Halbzeit.



F91 kam beim Racing nicht über ein 1:1 hinaus. Malget traf per Eigentor in der 4.' für den hauptstädtischen Verein. Couturier gelang der Ausgleich (33.'). Die große Chance zum Sieg für F91 vergab Nationalspieler Turpel, der in der Nachspielzeit einen Handelfmeter nicht verwandeln konnte.



Aufsteiger Rümelingen bleibt nach einem 0:3 gegen Fola Tabellenschlusslicht. Klapp (18.'), Bensi (44.') und Hadji (81.') ließen die Escher jubeln.



Rosport siegt gegen RM Hamm Benfica



Rosport feierte einen weiteren wichtigen Sieg um den Klassenerhalt. RM Hamm Benfica wurde vor heimischer Kulisse mit 3:1 besiegt. Correia (14.', Eigentor), Heinz (77.', Foulelfmeter) und Torjäger Biedermann (79.') trafen für die Mannschaft von Pedro Resende. Bertino Cabral (83.') betrieb nur noch Ergebniskosmetik für die Gäste.

Am Samstag hatte Niederkorn Mondorf mit 2:1 besiegt, Titus Petingen hatte Strassen mit 3:1 in die Knie gezwungen, während Etzella Differdingen mit einer 0:1-Niederlage auf die Heimreise geschickt hatte.