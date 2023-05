Fola trifft in der Relegation auf Canach, Käerjeng misst sich mit Bettemburg

Am späten Sonntagabend wurden die Barragespiele ausgelost. Die FLF hat mitgeteilt, zu welchen Duellen es kommen wird.

Fussball

Die Barragespiele zählen jedes Jahr zu den Höhepunkten der Fußballsaison. Seit Sonntagabend steht fest, auf welche Begegnungen sich die Fans freuen dürfen.

Fola kämpft am Donnerstag ab 19.30 Uhr gegen Canach, den Vierten der Ehrenpromotion, um den Klassenerhalt in der BGL Ligue. Am Samstag trifft Käerjeng ab 19 Uhr auf Bettemburg, das die Ehrenpromotion auf Rang drei beendete. Wo die Partien ausgetragen werden, ist noch nicht bekannt.

Junglister und Beggen (Sonntag ab 16 Uhr) sowie der FC Luxembourg City und Wormeldingen (Sonntag ab 16 Uhr) spielen um die beiden letzten Plätze in der Ehrenpromotion. Auch in den unteren Divisionen kommt es zu interessanten Duellen.

PROGRAMM DER BARRAGESPIELE

BGL LIGUE/EHRENPROMOTION

Am Donnerstag:

19.30: Fola – Canach

Am Samstag:

19.00: Käerjeng – Bettemburg

EHRENPROMOTION/1. DIVISION

Am Sonntag:

16.00: Junglinster – Beggen

19.00: FC Luxembourg City – Wormeldingen

1./2. DIVISION

Am Montag, dem 29. Mai:

16.00: Bartringen – AS ALSS Luxemburg

19.00: Äischdall – Gilsdorf

Am Dienstag, dem 30. Mai:

19.30: Sanem – Kopstal

Am Mittwoch, dem 31. Mai:

19.30: Colmar-Berg – Vianden

2./3. DIVISION

Am Samstag:

16.00: Bourscheid – Perlé

Am Donnerstag, dem 1. Juni:

19.30: Lasauvage – Aspelt

FRAUEN – LIGA 1/2

Am Dienstag, dem 30. Mai:

19.30: E. Wintger – E. Rosport

LIGA 2/3

Am Mittwoch, dem 31. Mai:

19.30: Niederkorn – Bettemburg II

Die Austragungsorte sind noch nicht bekannt.