Fola stürmt an die Tabellenspitze

Fola hat Jeunesse von der Tabellenspitze gestürzt. Nachdem die Mannschaft von Trainer Marc Thomé zum Rückrundenauftakt am Samstag in Rümelingen nicht über ein 1:1 hinauskam, siegte Fola am Sonntag mit 5:0 gegen Mondorf.

Im ersten Durchgang trafen Hadji (37.') und Bensi (41.') für die Mannschaft von Trainer Jeff Strasser, bevor Corral in der 55.' das 3:0 erzielte. Anschließend gelang Hadji das 4:0 (58.') und Klapp das 5:0 (78.').



F91 hat nach dem 4:0-Auswärtssieg in Differdingen als Tabellendritter nur noch einen Punkt Rückstand auf Jeunesse. In der Spitzenpartie des 14. Spieltags unterlief Weber nach 14 Minuten ein Eigentor. Acht Minuten später erhöhte Couturier auf 2:0. Der Treffer von Cruz (53.') sorgte für die vorzeitige Entscheidung. Doch auch Jordanov (81.') trug sich noch in die Torschützenliste ein.

Edisson Jordanov und die Düdelinger ließen Differdingen um Gauthier Caron (l.) keine Chance. Foto: Fernand Konnen

Niederkorn musste sich in Ettelbrück mit einem Punkt begnügen. Der FC Progrès lief bis zur Schlussphase einem Rückstand hinterher, weil Etzella in der 32.' durch Holtz in Führung gegangen war. Karapetian rettete den Gästen dann noch einen Zähler.

Titus Petingen mit Auswärtssieg



Titus Petingen gewann in Hostert mit 3:0. Sawaneh (29.'), Gashi (61.') und Dzanic (76.') erzielten die Tore.

Rosport holte zu Hause gegen Racing dank eines späten Tores von Heinz (90.') einen Punkt. In der 75.' hatte Jérôme Simon die Hauptstädter in Führung gebracht.



Zuvor war Strassen mit einem 3:1-Auswärtssieg bei RM Hamm Benfica in die Rückrunde gestartet. Ruppert (3.', Foulelfmeter), Tsuchihashi (13.') und Payal (76.') trafen für die Gäste. Der erst 16-jährige Bah erzielte den Ehrentreffer für RM Hamm Benfica.