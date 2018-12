Fola hat in der BGL Ligue den sieben Sieg in Serie gefeiert. Differdingen wurde mit 3:0 bezwungen. Tabellenführer Jeunesse verlor mit 0:5 in Niederkorn.

Fola setzt Siegesserie fort, Jeunesse enttäuscht

Joe TURMES

Fola bleibt die Mannschaft der Stunde in der BGL Ligue. Die Mannschaft von Trainer Jeff Strasser setzte sich am letzten Hinrundenspieltag mit 3:0 gegen Differdingen durch. Nationalspieler Bensi (9.', 20.') sowie Hadji (88.') ermöglichten den Eschern mit ihren Toren den siebten Sieg in Serie. Fola liegt nur noch zwei Punkte hinter Stadtrivale und Tabellenführer Jeunesse.

Der Rekordmeister verlor mit 0:5 in Niederkorn ...