Fola schlägt Titus Petingen problemlos

Zum Abschluss des fünften Spieltags der BGL Ligue hat Fola vor heimischer Kulisse mit 3:0 gegen die Union Titus Petingen gewonnen.

Bernard in der 22.', Hadji in der 44.' und Bensi in der 66.'. Dank dieser gut getimten Tore setzte sich die Escher Fola am Sonntagabend im Stade Emile Mayrisch mit 3:0 gegen die Union Titus Petingen durch. Für Rückkehrer Jeff Strasser war es auf der Trainerbank der zweite Sieg im zweiten Spiel.



Die Gastgeber waren von Beginn an das bessere Team und erarbeiteten sich deutlich mehr Chancen ...