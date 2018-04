Am 20. Spieltag der BGL Ligue hat sich die Escher Fola mit 2:0 in Differdingen durchgesetzt. Spitzenreiter F91 gewann ebenfalls, während sich Niederkorn mit einem Punkt begnügen musste.

Fola schlägt Differdingen, Niederkorn lässt Punkte liegen

Bob Hemmen Fola hat das Spitzenspiel des 20. Spieltags der BGL Ligue Differdingen gewonnen. Die Düdelinger durften ebenfalls jubeln, während Niederkorn in Mondorf nicht über ein Unentschieden hinauskam.

Vor heimischer Kulisse wollte Differdingen unbedingt gegen Fola gewinnen, um den Anschluss auf die Europacupplätze nicht zu verlieren. Die Schützlinge von Pascal Carzaniga machten zwar zwischendurch Druck, am Ende mussten sie sich dennoch mit 0:2 geschlagen geben.

In der 42.' erzielte der Escher Seydi den ersten Treffer des Spiels, als er den Ball nach einer Flanke Laterzas ins gegnerische Tor beförderte. Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer ein Duell auf Augenhöhe. Differdingen hatte zwar mehr Chancen, Fola allerdings die besseren. Nach 89 Minuten durften die Gäste dann ein weiteres Mal jubeln, weil Klapp für die Entscheidung sorgte.

Der Vizemeister der vergangenen Saison hat damit bereits vier Punkte Rückstand auf Fola und Rang drei.

Im Duell zwischen Mondorf und Niederkorn gab es keinen Sieger (0:0). Damit beträgt der Rückstand des FC Progrès auf F91 bereits fünf Punkte.

Nach einem Unentschieden sah es auch lange beim Spiel zwischen Titus Petingen und Hostert aus. Die Gäste siegten allerdings mit 2:1, obwohl Peters in der 68.' einen Foulelfmeter nicht verwandeln konnte. In der 23.' hatte Desevic Hostert in Führung gebracht, bevor Basic fünf Minuten später zum Ausgleich traf. Din Dervisevic gelang in der 87.' das entscheidende Tor zum Auswärtssieg.

Ibrahimovic, Kyereh und Stumpf mit Doppelpack

F91 hatte zu Hause keine Probleme, um sich mit 2:0 gegen Racing durchzusetzen. Im ersten Durchgang sahen die Zuschauer zwar noch keine Tore, doch nach dem Seitenwechsel traf Angreifer Ibrahimovic (57.', 78.') gleich doppelt.

Sanel Ibrahimovic erwischte gegen Racing einen guten Tag und erzielte zwei Treffer. Foto: Yann Hellers

Die Escher Jeunesse siegte deutlich gegen Rosport. Im ersten Durchgang hatte Kyereh die Gastgeber in Führung gebracht (32.'), bevor Weirich (50.') im zweiten Durchgang zum 1:1 traf. Nach einer Stunde lief es dann jedoch wieder deutlich besser für den Rekordmeister. Stumpf gelang ein Doppelpack (63.', 77.') und Kyereh erhöhte in der 87.' sogar auf 4:1.

RM Hamm Benfica ließ gegen Rodange nichts anbrennen und gewann dank Treffern von Bukvic (68.') und Mokrani (80.').

Am Samstag hatte sich Strassen mit 1:0 bei der US Esch durchgesetzt.