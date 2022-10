Die Escher gewinnen das so wichtige Spiel gegen Rosport. Etzella muss sich zu Hause erneut geschlagen geben.

BGL Ligue

Fola schießt sich aus der Krise

Bob HEMMEN Die Escher gewinnen das so wichtige Spiel gegen Rosport. Etzella muss sich zu Hause erneut geschlagen geben.

Am zehnten Spieltag der BGL Ligue endet Folas Niederlagenserie. Nach sechs Pleiten in Folge behaupteten sich die Escher am Sonntag zu Hause mit 4:1 gegen Rosport. Bei den Gastgebern stand Interimstrainer Serge Wolf an der Seitenlinie und sah, wie Lucas Correia (6.', 8.') und Benjamin Runser (14.') Fola früh in die Erfolgsspur brachten. Kevin Marques traf in der 69.' für die Gäste, doch Yanis Lahrach entschied die Partie nur drei Minuten später.

Differdingen holte zu Hause gegen Aufsteiger Käerjeng noch in letzter Minute einen Punkt, weil Erico de Castro in der 90.+5.' zum 2:2-Endstand traf.

«Si on finit troisième, ce sera une saison exceptionnelle» Quelques mois après son départ de Niederkorn, Stéphane Leoni revient aux affaires dans un club qui lui rappelle de beaux souvenirs.

Union Titus Petingen und Jeunesse trennten sich mit einem 0:0-Unentschieden. Niederkorn gewann dank eines Treffers von Mayron de Almeida (73.') mit 1:0 in Strassen.

Racing musste gegen Hostert am Ende zwar noch zittern, gewann jedoch letztlich mit 2:1.

Etzella kassierte eine 1:2-Heimniederlage gegen Wiltz. Nachdem die Zuschauer im ersten Durchgang noch keine Tore gesehen hatten, gingen die Gäste in der 58.' durch Damien Humblet in Führung, bevor Mirza Jasarevic (89.') auf 2:0 erhöhte. Peter Guinari unterlief in der Nachspielzeit ein Eigentor.

Damien Humblet (45) und die Wiltzer gewinnen auswärts. Foto: Christian Kemp

Hesperingen ist in Monnerich nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen. Rayan Philippe brachte den FC Swift zwar nach sieben Minuten in Führung, doch El Hassane M'Barki verwandelte in der 50.' einen Handelfmeter.

F91 hatte in Mondorf deutlich weniger Probleme. Düdelingen setzte sich mit 7:0 durch! Samir Hadji erzielte drei Tore (14., 49.' und 55.'), Dejvid Sinani traf doppelt (21.', 22.').

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.