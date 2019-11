Im 1/16-Finale der Coupe de Luxembourg bezwang im Spitzenspiel Fola Titus Petingen mit 2:1. Etzella enttäuschte gegen Canach.

Fola schaltet Titus Petingen aus

Joe TURMES Im 1/16-Finale der Coupe de Luxembourg bezwang im Spitzenspiel Fola Titus Petingen mit 2:1. Etzella enttäuschte gegen Canach.

Im 1/16-Finale der Coupe de Luxembourg setzte sich Fola im Spitzenspiel mit 2:1 bei Titus Petingen durch. Seydi (33.') und Bensi (44.') trafen, Abreu (54.') konnte nur noch verkürzen. Damit schlug der Zweite der BGL Ligue den Ersten.

In den weiteren Duellen zwischen Erstligisten schlug Racing Hostert deutlich mit 5:1. Rodange enttäuschte wie in der Liga auch im Pokal und verlor mit 1:3 gegen Mondorf.

Canach aus der Ehrenpromotion schaffte die Überraschung und bezwang den Vorjahresfinalisten Etzella mit 2:0. In Ettelbrück läuft es in dieser Saison überhaupt nicht. In der BGL Ligue belegen Holtz und Co. den zweitletzten Rang.

Wiltz überrascht Mühlenbach

Neben Etzella musste sich mit Mühlenbach ein anderer Verein aus der BGL Ligue gegen einen Außenseiter geschlagen geben. Wiltz aus der Ehrenpromotion setzte sich mit 2:0 durch.

Bettemburg aus der 1. Division hatte einen Sahnetag erwischt und zwang Medernach aus der Ehrenpromotion mit 6:0 in die Knie (!).

Das Westderby zwischen Kehlen aus der 1. Division und Mamer aus der Ehrenpromotion geht in die Verlängerung.

Alle Resultate in der Überblick

Junglinster (EP) – Jeunesse (BGL) 1:2

RM Hamm B. (EP) – Hesperingen (EP) 1:2

Steinfort (1) – Rosport (BGL) 0:2



Bettemburg (1) – Medernach (EP) 6:0

Rümelingen (EP) – Strassen (BGL) 0:4

US Esch (EP) – Käerjéng (EP) 4:0

Monnerich (EP) – Steinsel (EP) 4:0

Canach (EP) – Etzella (BGL) 2:0

Lorentzweiler (1) – Niederkorn (BGL) 0:5

Itzig (2) – Differdingen (BGL) 2:4

Rodange (BGL) – Mondorf (BGL) 1:3

Mertert-Wb. (EP) – F91 (BGL) 0:2

Wiltz (EP) – Mühlenbach (BGL) 2:0



Racing (BGL) – Hostert (BGL) 5:1

Titus Petingen (BGL) – Fola (BGL) 1:2

Kehlen (1) – Mamer (EP) in der Verlängerung