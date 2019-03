Fola liegt in der BGL Ligue nur noch zwei Punkte hinter Tabellenführer F91. Die Mannschaft von Trainer Jeff Strasser besiegte den Racing mit 3:0.

Fola profitiert von den Patzern der Konkurrenz

Joe TURMES Fola liegt in der BGL Ligue nur noch zwei Punkte hinter Tabellenführer F91. Die Mannschaft von Trainer Jeff Strasser besiegte den Racing mit 3:0.

Fola heißt der große Gewinner des 18. Spieltags in der BGL Ligue. Die Mannschaft von Trainer Jeff Strasser siegte mit 3:0 gegen den Racing und profitierte damit von den Patzern von F91 und Niederkorn am Samstag. Seydi, Bensi und Sinani trafen. Der Racing musste nach dem Platzverweis gegen Nyssen (65.') in Unterzahl agieren. Die Escher liegen als Tabellenzweiter nun nur noch zwei Punkte hinter F91.

Jeunesse beendete seine Durststrecke (sechs Spiele in der Meisterschaft ohne Sieg) und setzte sich mit 2:1 bei Rosport durch. Natami und Todorovic schossen den Rekordmeister in Führung, ehe Weirich für die Lokalmannschaft verkürzte.

Hostert überrascht



Hostert überraschte und besiegte Aufsteiger Etzella mit 4:0. Peters gelang ein Doppelpack.



Im Kellerduell feierte Rümelingen einen 1:0-Erfolg bei RM Hamm Benfica. Sahin gelang der goldene Treffer in der 25.'.