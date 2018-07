Drei Luxemburger Vereine waren am Donnerstagabend in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League im Einsatz. Mit Niederkorn und Fola ziehen zwei Clubs in die nächste Runde ein.

Fola nach Krimi eine Runde weiter

Auch nach dem Rückspiel stand es 0:0. Zwischen FC Pristina und Fola musste das Elfmeterschießen in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League über das Weiterkommen entscheiden. Und dann entwickelte sich ein echter Krimi. Fola scheiterte drei Mal, während ihre Gegner sogar vier Mal nicht trafen. Fola steht damit in der nächsten Runde, wo es gegen Genk (B) geht.



Das 2:0 aus dem Hinspiel hätte für Niederkorn fast nicht gereicht in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League. 0:1 unterlag Progrès am Donnerstagabend gegen FK Gabala aus Aserbaidschan. In Runde zwei trifft das Team nun auf Honved Budapest (H).

Die Spieler des FC Progrès schalteten im vergangenen Jahr die Glasgow Rangers aus, in diesem Jahr Gabala. Foto: Fernand Konnen

Racing zeigte im Rückspiel der ersten Qualifikationsrunde der Europa League beim FC Viitorul (ROM) eine gute Leistung und verabschiedet sich mit einem 0:0 aus dem Wettbewerb. Im Hinspiel hatte sich der Pokalsieger mit 0:2 geschlagen geben müssen.

Damit stehen erstmals drei Luxemburger Vereine - F91, Niederkorn und Fola - in der zweiten Qualifikationsrunde der Europa League.