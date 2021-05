Fola Esch ist zurück an der Spitze der BGL Ligue. Im letzten Nachholspiel muss der FC Wiltz die Überlegenheit der Escher anerkennen.

Fola macht seine Hausaufgaben

Joe GEIMER Fola Esch ist zurück an der Spitze der BGL Ligue. Im letzten Nachholspiel muss der FC Wiltz die Überlegenheit der Escher anerkennen.

Die Escher Fola kann am Sonntag im Derby gegen Jeunesse den Meistertitel in der BGL Ligue unter Dach und Fach bringen. Die Mannschaft von Trainer Sébastien Grandjean geht punktgleich mit Hesperingen in den letzten Spieltag, besitzt allerdings den nicht zu unterschätzenden Vorteil der um sieben Treffer besseren Tordifferenz.

Gewinnt Fola demnach, muss der FC Swift in Differdingen schon ein wahres Schützenfest feiern, um noch vobeizuziehen.

Idir Boutrif überlistet Ralph Schon zum 1:0-Führungstreffer. Foto: Christian Kemp

Dass Fola in dieser recht komfortablen Ausgangsposition liegt, verdanken Torwart Cabral und Co. einem hoch konzentrierten Auftritt am Mittwochabend. Im Nachholspiel gegen den FC Wiltz sorgte man beim 5:0 schon in der ersten Hälfte für klare Verhältnisse.

Boutrif (24.'), Hadji (30.') und Sinani (41.') mit einem verwandelten Foulelfmeter brachten die Escher auf die Siegerstraße. Und so ging es auch zu Beginn der zweiten Hälfte weiter: Diallo (56.') und nochmal Sinani (57.') schraubten das Resultat auf 5:0.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.