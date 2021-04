Eigentlich wollte F91 Düdelingen den Rückstand zu Tabellenführer Fola Esch verringern. Daraus wurde jedoch nichts.

Fola lässt Düdelingen in der BGL Ligue keine Chance

Joe GEIMER

Das hatten sich die Spieler von F91 Düdelingen ganz anders vorgestellt. Im Nachholspiel bei Fola Esch wollten die Akteure von Trainer Carlos Fangueiro eigentlich den Rückstand zum Tabellenführer verringern, doch dieser Schuss ging nach hinten los.

Bereits nach 20 Sekunden lagen die Gäste in Rückstand, als Torjäger Hadji eine Nachlässigkeit der Düdelinger bestrafte und zum 1:0 verwandelte. In der 17.' erhöhte Sinani auf 2:0 und als Correia zu Beginn der zweiten Halbzeit auf 3:0 stellte, war die Vorentscheidung zu Gunsten des Ligaprimus gefallen. Freire und Dikaba besorgten den 5:0-Endstand.

Hesperingen macht kurzen Prozess

Fola kann seine Tabellenführung somit ausbauen und liegt nun immerhin schon sieben Punkte vor dem ersten Verfolger. Dieser heißt jetzt Swift Hesperingen. Es deutet immer mehr alles darauf hin, dass diese beiden Mannschaften den Titel in der BGL Ligue untereinander ausmachen werden.

Swift-Angreifer Nicolas Perez ist am Mttwochabend nicht zu bremsen. Foto: Stéphane Guillaume

Hesperingen feierte am Mittwochabend ein regelrechtes Schützenfest und ließ Strassen beim 7:0 nicht den Hauch einer Chance. Perez war mit drei erzielten Toren der Mann des Abends. Stolz steuerte zwei Treffer zum Kantersieg bei. Bereits zur Pause lagen die Gäste aus Strassen mit 0:4 in Rückstand.

Später Siegtreffer in Mondorf

Die dritte Partie des Abends war hingegen bis in die Schlusssekunden spannend. Bis zur 86.' lag Jeunesse auswärts in Mondorf mit 2:1 in Führung, ehe die Mondorfer nach einem Foul an Neves einen Strafstoß zugesprochen bekamen. Der Gefoulte verwandelte sicher. Doch der Rekordmeister gab sich noch nicht geschlagen und sollte in der 89.' belohnt werden, als Voilis mit einem sehenswerten Tor die drei Punkte unter Dach und Fach brachte.

Die Partie zwischen Titus Petingen und Wiltz ist wegen mehrerer Corona-Fälle bei den Wiltzern auf den 5. Mai verlegt worden.





